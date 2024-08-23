Мошенники развели на эровидео жительницу Люберец, пообещав съемки в клипе

20-летняя девушка из Люберец хотела сняться в клипе у Вали Карнавал, а ее развели на голые фото и видео, затем их выложили в Сеть, сообщает SHOT .

Молодая жительница Подмосковья искала в тематических чатах подработку в медиасфере. Ей предложили сняться в клипе Вали Карнавал и пообещали выплатить за это 27 500 рублей.

Девушка выполнила требования, которые были указаны в вакансии. Она сделала фото и видео с эротическим содержанием, в том числе в нижнем белье, а затем отправила контент по указанной ссылке. Девушку заверили, что кастинг она прошла успешно.

Затем жительница Люберец стала ждать, когда с ней свяжется так называемый кастинг-директор. Однако дождалась она только звонка подруги, которая заявила, что пикантные фото и видео девушки гуляют по Сети.

Пострадавшая попыталась связаться с «кастинг-директором». Он сказал, что удалит эротический контент с участием девушки за 10 тыс. рублей. Она отправила ему 5 тыс., но фото и видео так и не исчезли с просторов Сети.

Девушка написала заявление в полицию. Правоохранители ищут мошенников.