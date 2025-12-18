Мошенники от имени актрисы Энистон выманили у жителя Костромы почти 250 тыс руб

Пожилой житель Костромы стал жертвой обмана, лишившись почти 250 тысяч рублей из-за мошенников, выдававших себя за знаменитую голливудскую актрису, Дженнифер Энистон, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что в одном из мессенджеров пенсионер вступил в переписку с некой «Миссис Миллер». Она представлялась жительницей Калифорнии, откровенно делилась личными переживаниями и сокровенными тайнами.

В начале зимы «Миссис Миллер» сообщила о внезапной болезни и попросила 150 тысяч рублей на необходимое лечение. Доверчивый мужчина попался на эту уловку. Разумеется, никакой голливудской звезды и в помине не было — пенсионера попросту обманывали.

Впоследствии злоумышленники, действуя от имени Дженнифер, попросили еще 95 тысяч рублей на покупку авиабилета в Кострому, якобы для личной благодарности за оказанную поддержку. Пенсионер снова отправил деньги.

Лишь когда банк заблокировал очередной перевод «звезде», мужчина обратился в полицию, где ему объяснили, что переписку вела не настоящая Энистон, а мошенники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.