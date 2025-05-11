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Мошенники обокрали пенсионера из Томской области в Уфе на 1,1 млн рублей

Пенсионера из Томской области обманули аферисты с помощью сложной схемы. Он перевел им 1,125 млн рублей, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-служба МВД Башкирии.

21 марта аферисты отправили жертве голосовое сообщение на телефон якобы от лица бывшего начальника. Они имитировали похожий голос.

«Начальник» сообщил о проблемах якобы с правоохранителями. После этого попросил мужчину отправить снимок его трудовой книжки.

Через некоторое время пенсионеру позвонил «следователь ФСБ». Он якобы обвинил мужчину в госизмене, но пообещал избежать пожизненного срока.

Аферисты заставили мужчину снять все сбережения в размере 1,1 млн рублей. После этого они потребовали взять кредит на 25 тыс. рублей. На протяжении этого времени мужчину постоянно контролировали с помощью видеосвязи.

В Нижневартовске мужчине отказались выдавать деньги, однако в Уфе снять средства и перевести на нужные счета получилось.

После отправки средств мошенники пообещали отправить бумаги для возврата средств, но пропали. Только через двое суток мужчина осознал обман и обратился в полицию. Открыто уголовное дело по статье «Мошенничество».