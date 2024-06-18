Мошенник убедил школьника из Северодвинска открыть в квартире газ и поджечь его

Мошенник по телефону уговорил школьника из Северодвинска открыть в квартире газ и чиркнуть зажигалкой. Он позвонил на забытый дома мобильный отца, сообщает Baza .

Инцидент произошел 13 июня в квартире на Первомайской улице. 11-летний мальчик в момент звонка был дома один — папа уехал на работу. Ребенок решил снять трубку, на том конце провода неизвестный представился начальником отца.

Злоумышленник рассказал четверокласснику, что скоро в квартиру придут рабочие — надо отремонтировать газовое оборудование, а школьнику следует подготовиться к их приходу. Для этого нужно закрыть окна и двери, убрать животных, открыть все газовые горелки и зажечь зажигалку.

Мальчик все сделал по инструкции и просидел с включенным газом 20 минут, а потом взялся за зажигалку. Поскольку квартира находится на первом этаже, то часть газа вышла через вентиляцию в полу. Это помогло предотвратить взрыв.

В этот момент глава семьи вернулся домой за телефоном. Он сразу же закрыл все вентили и распахнул окна, а когда взял мобильный, то услышал из трубки: «Ты что, не мог позже прийти на 10 минут, не было бы твоего выродка и хаты».

По факту покушения на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, было заведено уголовное дело.