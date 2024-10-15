Мошенник из Выксы насобирал более 250 тыс руб на «реставрацию храма»

В Нижегородской области 51-летний житель Выксы похитил более 250 тысяч рублей у шести человек, собирая пожертвования на реставрацию православного храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

С марта 2023 года по январь 2024 года он создавал каналы в мессенджерах и на видеохостингах, где размещал видеозаписи с православными иконами и призывами к помощи. Однако мужчина не имел никакого отношения к храму и использовал средства неравнодушных граждан по своему усмотрению.

Правоохранительные органы выявили его противоправную деятельность в январе 2024 года. В ходе обыска у обвиняемого была изъята компьютерная техника и документы, а также обнаружено 600 тысяч рублей, 31 тыс. евро и 78 тыс. долларов.

Злоумышленник полностью возместил ущерб потерпевшим, а материалы дела были направлены в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.