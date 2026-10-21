Мосгорсуд пересмотрит приговор Лерчек по делу о выводе денег в ОАЭ

Дело Валерии Чекалиной (Лерчек) о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по подложным документам поступило на пересмотр в Мосгорсуд. Заседание проходит 21 октября, сообщает «ФедералПресс» .

Прокуратура требует усилить наказание, а защита добивается полного оправдания блогера. Адвокат Андрей Алешкин считает наиболее вероятным сохранение приговора.

«Исходя из позиций сторон, которые сейчас есть, я предполагаю, что будет без изменения. Не думаю, что будет усиление наказания. С учетом позиции защиты, которая просит оправдать, с позиции прокуратуры, что она виновная, золотая середина — оставить все, как есть», — отметил Алешкин.

Гагаринский суд Москвы 31 июля приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей. Суд также запретил ей администрировать сайты в интернете на три года. Дело касается перевода денег на счета нерезидентов. Защита обжаловала приговор.

Бывший супруг блогера Артем Чекалин получил семь лет колонии и штраф 194 млн рублей. Он также обжаловал приговор.

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