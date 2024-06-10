Мощный взрыв произошел на заводе по производству вооружений в Польше

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Человек погиб во время взрыва на оружейном заводе Mesko S.A. в Польше

Мощный взрыв произошел на заводе по производству вооружений Mesko S.A., который находится на юге Польши. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает ТАСС .

На предприятии производят ракетное топливо. Директор завода Эльжбета Шренявская на радио RMF24 подтвердила произошедшее.

На данный момент известно об одном погибшем 59-летнем мужчине. Еще один человек пострадал, но успел вовремя покинуть цех.

В настоящее время на заводе работают полиция и пожарные. Точная причина взрыва пока не озвучена.