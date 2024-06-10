Мощный взрыв произошел на заводе по производству вооружений в Польше
Человек погиб во время взрыва на оружейном заводе Mesko S.A. в Польше
Фото - © РИА Новости, Алексей Витвицкий
Мощный взрыв произошел на заводе по производству вооружений Mesko S.A., который находится на юге Польши. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает ТАСС.
На предприятии производят ракетное топливо. Директор завода Эльжбета Шренявская на радио RMF24 подтвердила произошедшее.
На данный момент известно об одном погибшем 59-летнем мужчине. Еще один человек пострадал, но успел вовремя покинуть цех.
В настоящее время на заводе работают полиция и пожарные. Точная причина взрыва пока не озвучена.