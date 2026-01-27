Мощный взрыв на подстанции в Москве попал на видео
Фото - © скриншот
В Москве произошла серьезная авария на электрической подстанции. Момент происшествия попал на видео, на кадрах которого было видно несколько ярких вспышек, сообщает «МК: срочные новости».
Предварительно известно, что местные жители услышали громкий взрыв в районе улицы Василия Петушкова. Звук хлопка был настолько сильным, что его слышали в окрестных домах.
По оперативной информации, без электричества остались как минимум два жилых дома. Специалисты допускают, что число пострадавших от отключения объектов может быть больше.
К месту аварии направлены бригады МЧС РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
