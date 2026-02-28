«Мощный взрыв»: иранский дрон влетел в жилой небоскреб в Бахрейне

В Бахрейне запущенный Ираном дрон ударил в многоэтажное жилое здание, что привело к мощному взрыву и пожару. Момент происшествия попал на видео, сообщает Baza .

Атака произошла в районе Джуфейр. По предварительным данным, для удара использовался иранский беспилотник типа «Шахед», который относится к классу дронов-камикадзе.

Беспилотник поразил верхнюю часть небоскреба. На опубликованных кадрах видно, как дрон летит в сторону небоскреба, затем врезается в него. После этого происходит взрыв. Осколки дрона и здания начали лететь вниз, а в небо поднялись клубы черного едкого дыма.

Официальные органы Бахрейна пока не сообщили о количестве погибших или раненых. Данные о возможных жертвах инцидента на данный момент отсутствуют.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства.

По данным CNN, удары была направлены на руководителей Ирана, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Посольство России рекомендовало гражданам РФ покинуть Израиль «до нормализации обстановки».

