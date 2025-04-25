Мощный столб дыма: ангар загорелся в Москве у станции метро «Семеновская»

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Ангар загорелся недалеко от станции метро Москвы «Семеновская»

В Москве у станции метро «Семеновская» 25 апреля вспыхнул ангар, очевидцы сняли происшествие на видео. По данным ГУ МЧС РФ по Москве, спасатели уже работают на месте происшествия.

На пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в Заваруевском переулке, д. 32, стр. 1. Расчеты спасателей незамедлительно выехали на место. По их прибытии выяснилось, что горит ангар на всей площади.

На опубликованных кадрах видно, что в районе пожара поднимается два столба дыма: один слабый, но черный, второй — густой и пепельного цвета, сообщает «МК: срочные новости».

«Ничего себе. Дымина вообще. Весна — пора пожаров», — сказали за кадром очевидцы случившегося.

Что стало причиной возгорания, уточняется. Предварительно, информации о пострадавших не поступало.