Мощный пожар вспыхнул на землях Мордора в Новой Зеландии

сегодня в 19:00

В Новой Зеландии горит нацпарк, где снимали сцены Мордора для «Властелина колец»

Мощный пожар бушует в национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии, где снимали сцены Мордора для известной кинотрилогии «Властелин колец». Возгорание площадью более 2 тыс. га не могут потушить более суток, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, огонь в высоту достигал 30 метров. Из-за сильного ветра была видна стена пламени.

«Это было похоже на адский пейзаж — добро пожаловать в Мордор, не иначе», — рассказывают новозеландцы.

С огнем борются пожарно-спасательные подразделения округа Манавату-Уонгануи. Ситуацию значительно усложняет сильный ветер.

Местные власти эвакуируют 36 жителей деревни, расположенной рядом с заповедником Тонгариро. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

