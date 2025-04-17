Мощный пожар произошел в Zavidovo Spa Village в Тверской области

Сотрудники МЧС России работают на месте мощного пожара в ресторане TSAREVNA, расположенного на территории элитного комплекса Zavidovo Spa Village в Тверской области. Момент пожара попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что из-под крыши кухни ресторана вырываются языки пламени, а вся территория элитного комплекса затянута густым дымом. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС.

На данный момент не сообщается, что стало причиной возгорания. Известно, что пожар начался с кухни ресторана. Огонь быстро распространился по деревянным зданиям. Общая площадь пожара превысила 100 квадратных метров.

Информации о пострадавших или погибших пока нет.