Мощный пожар площадью более 10 га вспыхнул на окраине Нижнего Новгорода

Сильный пожар на полях в Нижнем Новгороде угрожает перекинуться на жилые дома. Общая площадь возгорания превышает 10 га, сообщает SHOT .

ЧП произошло в пятницу вечером возле ЖК «Новинки Smart City». На опубликованных кадрах видно, как полыхает огромный земельный участок. В небо на десятки метров поднимаются языки пламени и густые клубы дыма.

По словам очевидцев, произошло возгорание сухой травы и леса между районом Новинки и деревней Кусаковка. Площадь пожара продолжает увеличиваться, а огонь виден за несколько километров.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.