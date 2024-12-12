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Мощный пожар площадью 5 тыс кв м произошел на складах в Новосибирске

Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание складов площадью 5 тыс. кв. м. в Новосибирске. В результате ЧП частично обрушилась крыша, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в четверг вечером на Тюменской улице. Из-за сильного ветра, который способствует распространению огня, площадь возгорания увеличилась с 3 до 5 тыс. «квадратов». Частично обрушилась крыша одного из зданий.

В настоящее время информация о погибших и пострадавших не поступала.

На месте ЧП работают 98 сотрудников МЧС и 30 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.

Как пишет SHOT, зарево от пожара и густой столб дыма видны с разных концов Новосибирска. Огонь быстро распространяется по постройкам из-за сильного ветра.