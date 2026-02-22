Мощные взрывы прогремели в столице Ирана

В результате взрывов ударной волной в жилых домах выбило окна. Также зафиксировано не менее 7 возгораний. С воздуха были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали 3 человека.

На опубликованных кадрах видно, как в городе-спутнике Паранде после серии взрывов в небо поднимаются клубы дыма.

Паранд — пригородный город-спутник Тегерана на юго-западе Ирана, построенный для разгрузки столицы и развития жилой инфраструктуры. Город выполняет жилые и логистические функции и не является туристическим или военным центром.

