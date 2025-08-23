Мощные взрывы на нефтезаводе в Луизиане: жителей эвакуируют

сегодня в 02:32

Взрывы на заводе смазочных материалов в США вызвали массовую эвакуацию

Крупная техногенная катастрофа произошла на заводе по производству масел и смазочных материалов Smitty’s Supply в американском штате Луизиана, сообщает РЕН ТВ.

Серия мощных взрывов и масштабный пожар привели к экстренной эвакуации населения из близлежащего города Роузленд, расположенного в двух километрах от эпицентра ЧП.

Пламя быстро распространилось на десятки резервуаров с горючими материалами, вызывая повторяющиеся детонации в течение всего дня. На данный момент информация о пострадавших и погибших отсутствует, точные причины катастрофы устанавливаются.

Местные власти призвали жителей не приближаться к району бедствия из-за риска новых взрывов и токсичного задымления.