Море крови: чернокожий бомж убил ножом 23-летнюю украинку в США

34-летний афроамериканец Декарлос Браун-младший подозревается в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой, уехавшей в США в поисках лучшей жизни, сообщает kp.ru .

Как пишет The New York Post, девушку зарезал бездомный преступник. Трагедия произошла на железнодорожной станции East/West Boulevard в 10 часов вечера в Шарлотте.

На теле погибшей было много ножевых ранений — она скончалась до приезда медиков скорой помощи.

Также телеканал WSOC-TV показал снимки с места преступления. На них можно увидеть оцепленные поезд и платформу. По некоторой информации, мужчина напал на девушку прямо в вагоне, где они поссорились.

После задержания подозреваемого также пришлось доставить в больницу, у него незначительные травмы.

Брауна обвиняют в самом тяжком по американскому уголовному законодательству преступлении — убийстве первой степени. Также его много раз задерживали за другие преступления: кражи, вооруженные ограбления и угрозы расправой. Мужчина ранее отсидел в тюрьме пять лет.