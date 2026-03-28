Момент жесткой аварии с Mercedes-Benz G-класса в Хабаровске попал на видео

В Хабаровске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На Амурском бульваре столкнулись Mercedes-Benz G-класс и Toyota, в результате чего внедорожник перевернулся, а его водитель погиб. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112» .

По информации Госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель Mercedes-Benz G-класса. Мужчина двигался с превышением скорости и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На опубликованных кадрах видно, как при попытке проехать перекресток на красный сигнал светофора Mercedes-Benz G-класса врезался в Toyota, после чего несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси, затем встал на одно переднее колесо, снова повернулся вокруг оси и рухнул на землю. В это же время из кабины вылетел водитель и с большой силой ударился об асфальт.

В итоге водитель Mercedes скончался еще до того, как на место успела прибыть бригада скорой помощи. Реанимировать его не удалось. О состоянии водителя второго автомобиля ничего не сообщается.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

