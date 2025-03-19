сегодня в 14:34

Момент взрыва «ГАЗели» в Тверской области попал на видео

Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись с моментом взрыва грузового автомобиля «ГАЗель» в Тверской области.

Инцидент произошел в Конакове. На кадрах с видеорегистратора видно, как «ГАЗель» движется по второстепенной в сторону главной дороги. Неожиданно при повороте направо происходит мощный взрыв. Взрывной волной разбило лобовое стекло легкового автомобиля, который стоял поблизости на светофоре.

В результате происшествия водитель «ГАЗели» погиб на месте. Также повреждения получили несколько зданий и автомобилей.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.