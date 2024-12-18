Женщину с ребенком порезало осколками при столкновении поездов под Мурманском

Одну из пострадавших при аварии поездов под Мурманском порезало осколками

Одну из пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области порезало осколками, сообщает SHOT . В данный момент известно уже минимум о 8 травмированных в результате аварии.

Женщина, которую порезало осколками, ехала на поезде с ребенком. Первую помощь ей оказали другие пассажиры.

Предварительно, столкновение на железной дороге могло произойти из-за поломки грузового поезда. Сперва у него случился излом токоприемника, а после закрепления уже отказали тормоза. Предварительно, в этот момент состав выкатился на чужой путь и врезался в пассажирский поезд.

Пассажирский поезд выполнял рейс «Мурманск — Санкт-Петербург». В нем находилось 326 пассажиров.