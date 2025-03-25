Момент столкновения двух пилотируемых самолетов во Франции попал на видео

Во время воздушного маневра над Сен-Дизье во Франции произошла авария: два самолета Alpha Jet из группы Patrouille de France столкнулись в небе. Этот момент попал на видео, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, как сразу шесть самолетов выполняют трюк. В момент, когда воздушные судна направлены к земле, два из них сталкиваются в воздухе и отлетают друг от друга в стороны.

Пилоты успели катапультироваться, избежав гибели. Один из тренировочных самолетов рухнул на территорию местного предприятия, что привело к возгоранию.

Столкновение произошло 25 марта при выполнении тренировочного полета французскими пилотажниками.