Момент столкновения двух пилотируемых самолетов во Франции попал на видео
Во Франции столкнулись два самолета, пилоты успели катапультироваться
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Во время воздушного маневра над Сен-Дизье во Франции произошла авария: два самолета Alpha Jet из группы Patrouille de France столкнулись в небе. Этот момент попал на видео, пишет Mash.
На опубликованных кадрах видно, как сразу шесть самолетов выполняют трюк. В момент, когда воздушные судна направлены к земле, два из них сталкиваются в воздухе и отлетают друг от друга в стороны.
Пилоты успели катапультироваться, избежав гибели. Один из тренировочных самолетов рухнул на территорию местного предприятия, что привело к возгоранию.
Столкновение произошло 25 марта при выполнении тренировочного полета французскими пилотажниками.