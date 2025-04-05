Момент срыва крыши порывами ветра в Сибири попал на видео

Сразу на четыре российских региона — Красноярский край, Кузбасс, Хакасию и Новосибирскую область — 4 апреля обрушился ураганный ветер, который срывал рекламные щиты и ронял ненадежные конструкции. Момент обрушения крыши с одной из многоэтажек попал на видео, пишет Mash .

Жители Сибири на видео показали разрушения, нанесенные их населенным пунктам ураганным ветром. Порывами срывало с крыш шифер и другие материалы, переворачивало мусорные баки, роняло дорожные знаки и рекламные щиты.

Порывы ветра были настолько сильными, что в некоторых населенных пунктах люди не могли передвигаться пешком. Их в прямом смысле слова сносило. Противостояние одной из девушек с силой природы также попало на видео. На кадрах видно, как она с трудом шла против ветра и с усилием сумела добраться до укрытия, не пострадав при этом.

Известно, что на курорте Шерегеш в Кузбассе ветер шатал подъемники. В Новокузнецке этого же региона дерево упало на прохожего, который получил травмы и был госпитализирован.

Ветреной погода 4 апреля была и в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге. Однако в этих областях порывы были намного слабее.