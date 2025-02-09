Момент спасения людей из рухнувшей в воду машины в Дагестане попал на видео

Молодые спортсмены спасли людей из рухнувшего в воду авто в Дагестане

Ночью в Махачкале автомобиль с четырьмя женщинами оказался в воде канала им. Октябрьской революции. Молодые спортсмены стали свидетелями случившегося, они помогли водителю и пассажирам транспорта выбраться на сушу, пишет SHOT .

Ситуация могла закончиться трагически, однако благодаря быстрой реакции случайных свидетелей, в том числе двух воспитанников местной спортшколы — 22-летнего Мульдара Мульдарова и 18-летнего Шамиля Изрудинова, удалось избежать жертв. Парни бросились на помощь к женщинам, этот момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как парни, уже раздевшись до белья, ныряют в воду и помогают женщинам выбраться.

Половина пассажиров самостоятельно покинула тонущую машину, остальным помогли молодые спортсмены. Среди спасенных находилась беременная женщина. Позднее всех участников происшествия осмотрели врачи, серьезных травм не обнаружено.