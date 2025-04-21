Момент пожара в самолете на взлетно-посадочной полосе в Орландо попал на видео

В Орландо на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет с почти 300 пассажирами

В американском Орландо самолет Airbus A330 авиакомпании Delta Airlines выехал на взлетно-посадочную полосу, чтобы подняться в небо и выполнить рейс в Торонто, но не успел взлететь. Один из двигателей лайнера вспыхнул, момент попал на видео, пишет SHOT .

Загоревшийся двигатель самолета на видео сняли пассажиры воздушного судна. Через иллюминатор видно, как черные клубы дыма вместе с языками пламени вырывались из двигателей.

Пассажиры, ожидающие посадки на другие рейсы из здания аэропорта, сняли момент эвакуации людей. Их выводили из самолета по надувному трапу. В этот же момент к самолету подъехали несколько экипажей местных спасателей, которые принялись тушить пламя.

В момент происшествия в самолете находилось почти 300 человек. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало, что стало причиной пожара, выясняется.