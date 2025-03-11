Момент попадания дрона в дом в Раменском округе сняли на видео

Видео с моментом попадания сбитого беспилотника в жилой дом в Раменском округе опубликовал «360» .

Его снимал один из очевидцев, по всей видимости из частного дома. Сначала слышен звук полета дрона, потом хлопок. От дома, куда упал БПЛА, поднялся огонь, потом сноп искр. На видео видно, что застройка в поселке плотная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всего сбили свыше 60 БПЛА. Вызовы о БПЛА поступали из разных мест области. Погиб один человек, есть раненые.

«Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе», — уточнил губернатор.