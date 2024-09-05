Момент поджога музея-заповедника рядом с военкоматом в Волгограде попал на видео

Ночью неизвестный в капюшоне пытался сжечь музей-заповедник «Старая Сарепта», по одной из версий, изначальной целью был рядом находящийся военкомат, но злоумышленник перепутал здания, сообщает Baza .

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный подходит к музею-заповеднику, разливает возле входной двери какую-то жидкость и поджигает, затем спешно покидает место преступления.

Возгорание удалось быстро потушить. Музею нанесен незначительный ущерб — сгорела одна дверь.

Предполагается, что целью неизвестного мог быть военкомат, который находится по соседству. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются, поджигателя ищут компетентные органы.