Момент поджога музея-заповедника рядом с военкоматом в Волгограде попал на видео
Неизвестный пытался сжечь музей-заповедник «Старая Сарепта» в Волгограде
Ночью неизвестный в капюшоне пытался сжечь музей-заповедник «Старая Сарепта», по одной из версий, изначальной целью был рядом находящийся военкомат, но злоумышленник перепутал здания, сообщает Baza.
Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный подходит к музею-заповеднику, разливает возле входной двери какую-то жидкость и поджигает, затем спешно покидает место преступления.
Возгорание удалось быстро потушить. Музею нанесен незначительный ущерб — сгорела одна дверь.
Предполагается, что целью неизвестного мог быть военкомат, который находится по соседству. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются, поджигателя ищут компетентные органы.