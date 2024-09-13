Молодой парень погиб в результате атаки ВСУ по Запорожской области
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В результате атаки украинских беспилотников по мирным гражданам Запорожской области погиб 22-летний парень, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в пятницу в селе Тарасовка Пологовского района. БПЛА противника атаковал гражданские транспортные средства. Пострадал один мирный житель. При его транспортировке в лечебное учреждение ВСУ повторили атаку, в результате чего 22-летний парень погиб.
Также противник атаковал Васильевку. Двое горожан были ранены. Пострадавших госпитализировали в Васильевскую городскую больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
В другом районе города ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА. Один мужчина погиб, другой получил осколочные ранения.