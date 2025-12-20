Молодая пара погибла: в Вологде пьяный водитель устроил ДТП, скрываясь от ГАИ

Молодой человек и его девушка погибли в пьяном ДТП с погоней в Вологде

В Вологде пьяный водитель устроил смертельное дтп при попытке скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Мужчину задержали, сообщает 112 .

Трагедия произошла ночью на перекресте Предтеченской и Козленской улиц. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль марки Honda на скорости пытается скрыться от патрульной машины. На перекрестке 28-летний водитель проезжает на красный свет и на по полном ходу влетает в автомобиль Lada. От сильного удара отечественную легковушку отбросило в столб.

В результате ДТП погибли 18-летний водитель «Лады» и его 17-летняя девушка. Водителя иномарки с различными травмами экстренно госпитализировали.

Позднее выяснилось, что водитель автомобиля Honda был в состоянии алкогольного опьянения. К настоящему времени его задержали и доставили на допрос.

