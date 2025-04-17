Молдавского епископа Маркела не выпустили за благодатным огнем в Израиль
Епископ Молдавской митрополии не смог покинуть Кишинев, чтобы отправиться в Израиль за благодатным огнем. Священнослужителя задержали на пограничном контроле и, по его мнению, специально затягивали время проверки, чтобы самолет улетел, сообщает РЕН ТВ.
По словам епископа Маркела, вернули ему паспорт только после того, как в самолет уже не было возможности попасть. Также задержали двоих сопровождавших епископа, они тоже не успели на свой рейс из-за проверок. При этом никаких нарушений выявлено не было.
«В Молдавию все-таки будет привезен благодатный огонь, потому что другими путями добрались другие священнослужители, с которыми я должен был встретиться в Иерусалиме и вернуться обратно», — добавил молдавский епископ.
Благодатный огонь посредством авиаперевозок доставляют из Израиля в другие страны в специальных лампадах, которые изолируют горение и не представляют опасности. Похожим образом по миру перевозят Олимпийский огонь.