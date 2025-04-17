Молдавского епископа Маркела не выпустили за благодатным огнем в Израиль

Епископ Молдавской митрополии не смог покинуть Кишинев, чтобы отправиться в Израиль за благодатным огнем. Священнослужителя задержали на пограничном контроле и, по его мнению, специально затягивали время проверки, чтобы самолет улетел, сообщает РЕН ТВ .

По словам епископа Маркела, вернули ему паспорт только после того, как в самолет уже не было возможности попасть. Также задержали двоих сопровождавших епископа, они тоже не успели на свой рейс из-за проверок. При этом никаких нарушений выявлено не было.

«В Молдавию все-таки будет привезен благодатный огонь, потому что другими путями добрались другие священнослужители, с которыми я должен был встретиться в Иерусалиме и вернуться обратно», — добавил молдавский епископ.

Благодатный огонь посредством авиаперевозок доставляют из Израиля в другие страны в специальных лампадах, которые изолируют горение и не представляют опасности. Похожим образом по миру перевозят Олимпийский огонь.