Молдавские пограничники задержали 35-летнего сбежавшего от мобилизации украинца

35-летний гражданин Украины успешно переплыл реку Днестр в пограничном с Молдавией участке. Затем работники пограничной полиции задержали мужчину, сообщает « Царьград » со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции Молдавии.

Инцидент произошел рядом с пунктом «Тудора-1». Пограничники в период патрулирования в реке Днестр обнаружили мужчину на надувной лодке. Он плыл от Украины к берегу Молдавии.

Позднее выяснилось, что мужчине 35 лет, он гражданин Украины. Мужчина пытался нелегально проникнуть в Молдавию. После того, как его задержали, он попросил предоставить убежище.

С начала украинского кризиса, молдавские пограничники постоянно замечают мужчин, которые бегут от принудительной мобилизации через Днестр. Иногда им в этом помогают местные жители.

В 2025 году в Молдавии возбудили около 800 уголовных дел, которые связаны с нелегальной миграцией из Украины.

