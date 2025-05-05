Могут отправить на срочную службу: блогера Литвина вызвали в военкомат

В военном билете известного блогера Михаила Литвина была указана фальшивая прописка. Документ аннулировали. Будет решаться вопрос об отправке блогера на срочную службу, сообщает Mash .

В военном билете Литвина была указана категория А2 (запас, ограниченно годен). Между тем в личном деле блогера был документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате.

Выяснилось, что прописка фальшивая. Оказалось, что в МГТУ им. Баумана блогер не учился, в общежитии при вузе не был зарегистрирован. УФМС подтвердило это.

За блогера взялась военная прокуратура — Литвина вызвали на допрос. Он признался, что с регистрацией ему помогли знакомые в Сети. В итоге следственный комитет изъял и аннулировал военный билет блогера из-за фальшивой прописки.

Литвина вызвали в военкомат, где ему нужно будет пройти медкомиссию. Затем будет решаться вопрос об отправке блогера в армию.