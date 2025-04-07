«Могли отомстить ТЦК»: в центре Киева сгорела машина

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Рогов: в центре Киева сгорела машина, которая может быть связана с ТЦК

В центре Киева у станции метро «Олимпийская» произошел пожар в автомобиле. Возгорание могли устроить ради мести сотрудникам ТЦК, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

Возгорание в машине произошло утром 7 апреля.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что ЧП могло случиться из-за короткого замыкания электрических батарей в электрокаре Nissan Leaf, сообщает «Страна.ua». По данным ведомства, из-за замыкания произошел громкий звук, который могли воспринять за взрыв.

Тем не менее полиция сообщала, что киевские силовики задержали мужчину около места ЧП. Пока не понятно, причастен ли подозреваемый к случившемуся.

Владимир Рогов заявлял, что причиной пожара в авто в Киеве «могла стать месть сотрудникам ТЦК».