«Могли отомстить ТЦК»: в центре Киева сгорела машина
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В центре Киева у станции метро «Олимпийская» произошел пожар в автомобиле. Возгорание могли устроить ради мести сотрудникам ТЦК, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Возгорание в машине произошло утром 7 апреля.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что ЧП могло случиться из-за короткого замыкания электрических батарей в электрокаре Nissan Leaf, сообщает «Страна.ua». По данным ведомства, из-за замыкания произошел громкий звук, который могли воспринять за взрыв.
Тем не менее полиция сообщала, что киевские силовики задержали мужчину около места ЧП. Пока не понятно, причастен ли подозреваемый к случившемуся.
Владимир Рогов заявлял, что причиной пожара в авто в Киеве «могла стать месть сотрудникам ТЦК».