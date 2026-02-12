Мог умереть и ребенок: ток от неисправного фонарного столба убил хаски в Москве

В Москве собака породы хаски во время прогулки с ребенком погибла от удара током у неисправного фонарного столба, сообщает Baza .

Происшествие случилось на улице Толбухина, когда дочь владелицы выгуливала собаку по кличке Лукас. У фонарного столба пес резко замер и начал скулить. Девочка попыталась оттащить его, но ее ударило током.

По итогу хаски погибла на месте на глазах ребенка, не дождавшись помощи.

Как рассказала хозяйка Лукаса, тело собаки удалось забрать только через два часа, когда столб обесточили. Экспертиза установила, что на цоколе опоры были сколы и трещины, из-за которых электричество уходило в землю. Зона поражения током составляла метр на метр, рядом были лужи и слякоть.

По словам женщины, могла погибнуть и ее дочь, однако собака приняла удар на себя. Теперь она через суд пытается добиться привлечения к ответственности специалистов ответственных служб.

