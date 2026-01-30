«Моего ребенка снимают полуголого»: многодетный отец на Урале воюет со спортшколой

Отец шестерых детей пожаловался на тренера одной из екатеринбургских спортивных школ, которая якобы устроила травлю его сыну, а также снимала полуголого ребенка на видео и размещала ролики в чатах с целью буллинга, сообщает E1.RU .

По данным издания, видеозаписи, о которых идет речь, были сделаны два года назад на летних сборах. Дети отдыхали на пляже и купались, мальчики были в плавках, а девочки — в купальниках. Педагог сняла юных пловцов на видео, чтобы показать, как дети отдыхают.

Одна из записей особенно сильно не понравилась многодетному отцу. На ней были запечатлены несколько детей, в том числе его сын, который был в шортах. Тренер отметила, что мальчик не купается, потому что забыл плавки.

Отец юного спортсмена уверен, что тренер буллила его сына и делала все, чтобы тот покинул спортшколу. Затем он заявил, что его детей «выкуривают» из секции, потому что у него давний конфликт со спортшколой, которая из-за его жалоб подвергалась проверкам несколько раз.

Также известно, что два тренера отделения плавания учреждения, у которых сейчас занимаются дети мужчины, после его заявлений оказались под следствием по подозрению в мошенничестве. А еще многодетный отец подал гражданский иск о незаконном обогащении к спортшколе и двум педагогам.

После случая с видеороликами тренерам спортшколы запретили общаться с родителями в чатах. Теперь всю информацию по тренировкам и соревнованиям размещают на сайте школы или на доске объявлений.

В ответ тренеры и родители пловцов возмущаются, что из-за уголовных дел, судов и скандала их дети вообще остались без летних сборов. Они попросили перевести ребенка мужчины в другую группу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.