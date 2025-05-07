«Мочились в гробы»: российские похоронщики устроили набег на офис конкурентов

URA.RU: в Кургане похоронщики мочились в гробы в офисе конкурентов

В начале апреля в Кургане несколько человек, которых считают сотрудниками ритуальной фирмы, ворвались в офис конкурентов и устроили дебош. Молодые люди помочились в гробы и разбросали кресты, утверждает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Три молодых человека устроили скандал с наездом на сотрудников, напугали клиентов, мочились в гробы, раскидывали могильные кресты», — сказал собеседник издания.

Сотрудники офиса заявили, что визитеры — работники другой компании, которая тоже занимается ритуальным бизнесом. Источники в рядах силовиков полагают, что дебоширы ранее могли быть связаны с криминалом и группировкой «Локомотив». По их мнению, подобным образом ритуальщики хотели запугать небольших конкурентов.

После этого, как заявили источники, конфликт между похоронщиками произошел и около курганского морга.

Предпринимательница, чей офис пострадал от атаки конкурентов, написала заявление в полицию.