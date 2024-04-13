МО РФ: беспилотник ВСУ ликвидировали над Белгородской областью

Украинский дрон самолетного типа сбили в небе над территорией Белгородской области в районе 9 часов субботы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.

Таким образом, российские войска пресекли попытку противника совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. За это время ВС РФ сбили свыше 20,6 тыс. украинских дронов.