Многодетная семья отравилась под Тверью, 2-летняя девочка умерла в больнице

Родители и трое детей в Вышнем Волочке Тверской области при неустановленных обстоятельствах разом отравились 7 ноября, но в больницу за помощью обратились в ночь на 9 ноября, когда стало совсем плохо, сообщает Telegram-канал «112» .

В итоге двое взрослых и трое детей угодили на больничную койку. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни семьи. Но в борьбе за жизнь двухлетней девочки врачи оказались бессильны, она скончалась в больнице.

Чем именно отравилось семейство, пока не установлено. Эксперты проводят мероприятия, направленные на выявление причины отравления взрослых и детей.

Прокуратура и Следственный комитет региона уже начали проверку.