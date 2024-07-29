Многодетная мать пропала без вести после прорыва дамбы в Карелии

Из-за размытия перемычки и прорыва дамбы Беломорско-Балтийского канала в Карелии пропала 37-летняя многодетная мать Людмила Т., сообщает SHOT .

Она работает в «Росатоме». Женщина замужем, у нее с супругом трое детей.

Кроме того, после ЧП ищут 61-летнюю Елену М.

В результате инцидента пострадали Вакаин К. (10 лет, ушиб колена), 17-летний Вакаин А. (17 лет, рана ноги, Гутер И. (43 года, резаная рана локтя), Гутер Е. (40 лет, ушиб голени), Тимоховский А. (74 года, перелом ребер), Петров Ю. (43 года, сотрясение головного мозга), Петрова Е. (42 года, ушиб грудной клетки).

Прорыв дамбы в Карелии произошел в понедельник утром. Вода размыла временную перемычку между 10 и 11 шлюзами Беломоро-Балтийского канала. Погиб один человек. Это 35-летний машинист экскаватора Евгений Серебряков, который работал в зоне подтопления. Его тело еще ищут.