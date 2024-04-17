Много убитых и раненых: расположение ВСУ в Чернигове попало под ракетный удар
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Расположение ВСУ, которое находилось в гостинице в центре Чернигова, стало целью ракетного удара Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
«По расположению ВСУ в Чернигове нанесен ракетный удар. Очень много убитых, еще больше раненых», — заявил экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук в Telegram.
Кроме того, украинское издание «Страна» со ссылкой на городские власти пишет о прилете по объекту социальной инфраструктуры. Часть Чернигова осталась без электричества.
Всего стало известно о 3 ракетных ударах по населенному пункту. В Сети появились кадры с первыми минутами после прогремевших взрывов. На них видно столб густого серого дыма.
И. о. мэра Чернигова Александр Ломако заявил об 11 погибших в результате ударов. Еще 20 человек получили ранения.