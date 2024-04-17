Много убитых и раненых: расположение ВСУ в Чернигове попало под ракетный удар

«По расположению ВСУ в Чернигове нанесен ракетный удар. Очень много убитых, еще больше раненых», — заявил экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук в Telegram.

Кроме того, украинское издание «Страна» со ссылкой на городские власти пишет о прилете по объекту социальной инфраструктуры. Часть Чернигова осталась без электричества.

Всего стало известно о 3 ракетных ударах по населенному пункту. В Сети появились кадры с первыми минутами после прогремевших взрывов. На них видно столб густого серого дыма.

И. о. мэра Чернигова Александр Ломако заявил об 11 погибших в результате ударов. Еще 20 человек получили ранения.