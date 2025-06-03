Младенец получил сильные ожоги после длительной прогулки с мамой в Зеленограде

У младенца выявили сильные ожоги после длительной прогулки с мамой в Зеленограде, малыш в больнице, сообщает SHOT .

29-летняя мама из Зеленограда днем в жаркую погоду собрала двухмесячного сына на прогулку и решила пешком дойти до дачи. Они длительное время шли под палящим солнцем, а малыш находился на руках.

Придя на дачу, мама заметила, что лицо и ручки у сына очень красные. Тогда у женщины началась паника.

Младенца госпитализировали в ожоговый центр. У него диагностировали ожоги 9% тела, в том числе второй степени.