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«МК»: поезд отрезал голову педофилу недалеко от Павелецкого вокзала

Мужчина попал под поезд недалеко от Павелецкого вокзала, в результате происшествия ему отрезало голову, сообщает Telegram-канал «МК срочные новости» .

Трагедия произошла в ночь на 21 июля в границах станции Москва-Товарная-Павелецкая.

59-летнего мужчину несколько лет назад задержали за сексуальные приставания к маленькой девочке. Погибшего отправляли лечиться в психбольницу.

Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.