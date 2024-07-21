«МК»: поезд отрезал голову педофилу недалеко от Павелецкого вокзала
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Мужчина попал под поезд недалеко от Павелецкого вокзала, в результате происшествия ему отрезало голову, сообщает Telegram-канал «МК срочные новости».
Трагедия произошла в ночь на 21 июля в границах станции Москва-Товарная-Павелецкая.
59-летнего мужчину несколько лет назад задержали за сексуальные приставания к маленькой девочке. Погибшего отправляли лечиться в психбольницу.
Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.