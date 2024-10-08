МК: пассажиры упавшей в Москву-реку машины смогли выбраться

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Сотрудники ГАИ, приехавшие на место возможного падения машины в Москву-реку, подтвердили, что авто действительно оказалось на дне. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Люди, находившиеся в автомобиле, смогли открыть двери и выплыть на поверхность. Они пошли сушить одежду.

Инцидент произошел в Москве около набережной Марка Шагала. Там обнаружили следы падения машины в воду — было повреждено ограждение, а трава смята.

Ранее музыкант A.V.G попал в аварию в столичном районе Лефортово. Он повредил премиум-автомобиль Mercedes-Benz AMG GT.