МК: пассажиры упавшей в Москву-реку машины смогли выбраться
Фото - © Lesless/Wikipedia.org
Сотрудники ГАИ, приехавшие на место возможного падения машины в Москву-реку, подтвердили, что авто действительно оказалось на дне. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Люди, находившиеся в автомобиле, смогли открыть двери и выплыть на поверхность. Они пошли сушить одежду.
Инцидент произошел в Москве около набережной Марка Шагала. Там обнаружили следы падения машины в воду — было повреждено ограждение, а трава смята.
Ранее музыкант A.V.G попал в аварию в столичном районе Лефортово. Он повредил премиум-автомобиль Mercedes-Benz AMG GT.