Мизулина показала кадры давки в раздевалке московской школы № 548

22 октября в московской школе № 548 у большого количества детей одновременно закончились уроки, и все они разом направились в раздевалку за верхней одеждой. В итоге в небольшом помещении скопилось большое количество детей, произошла давка, об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Предварительно известно, что такого масштаба давка в школе произошла впервые. Однако до этого инцидента в образовательном учреждении уже образовывались огромные пробки на вход через турникет и в столовую. Некоторым классам приходилось обедать на полу в коридоре.

«Вот такая давка произошла вчера (22 октября — ред.) в московской школе № 548: дети одновременно закончили занятия и побежали в раздевалку. Как пишут, некоторые ребята получили ушибы и ссадины. По словам школьников, подобное произошло впервые, однако по утрам на входе в школу регулярно возникают десятиминутные очереди», — написала Мизулина.

На опубликованных кадрах видно, что дети не могли протолкнуться в раздевалки. Некоторые из них кричали и плакали.

Все обстоятельства случившегося теперь устанавливаются компетентными специалистами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.