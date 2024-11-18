Мишонова: 2 дочери не хотят возвращаться к отцу-участнику СВО, убившему их мать

Две дочери, отец которых убил их мать и ушел на спецоперацию, не хотят возвращаться к нему, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Он уточнила, что мужчина убил свою жену, а, чтобы не сидеть в тюрьме, отправился в зону СВО.

«Девочки сейчас под опекой бабушки со стороны мамы», — написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

По ее словам, мужчина написал доверенность на детей на свою мать. Кроме того, он требует, чтобы девочек передали. Сами дети возвращаться к отцу не хотят.