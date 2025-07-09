«Миша, выходи»: полицейские пришли к активисту-нацболу Галяшкину в Москве

Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к активисту-нацболу Михаилу Галяшкину в Москве и просят его выйти из квартиры с помощью комментариев на его странице в мессенджере Telegram, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В начале июня активист-нацбол облил кефиром пропагандиста Бориса Якеменко, выходящего с территории храма в Москве. Галяшкин назвал Якеменко «позором России» и призвал уезжать в Германию.

Пропагандист обратился с заявлением в полицию. Правоохранители приехали домой к активисту, который отказался открывать дверь. Затем в его Telegram-канале начали появляться сообщения, чтобы он вышел из квартиры для дачи объяснений.

«Миша, выходи, не бойся, мы просто поговорим», — пишет один из комментаторов, прикрепив фото входной двери в квартиру Галяшкина.

Активист-нацбол ответил, что не верит сотрудникам полиции и призвал их дождаться его адвоката.