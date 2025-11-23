Мину-лепесток нашли на парковке в Москве
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
В первой половине дня 23 ноября в Москве на одной из парковок на бульваре Адмирала Ушакова обнаружили предмет, внешне напоминающий мину-лепесток. На место обнаружения потенциально опасной находки вызвали оперативные службы, сообщает «МК: срочные новости».
Предварительно известно, что на месте обнаружения предполагаемой мины-лепестка работают саперы.
Кто сделал находку, пока не сообщается. Потенциально опасная зона отмечена аварийным знаком.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
