Мину-лепесток нашли на парковке в Москве

В первой половине дня 23 ноября в Москве на одной из парковок на бульваре Адмирала Ушакова обнаружили предмет, внешне напоминающий мину-лепесток. На место обнаружения потенциально опасной находки вызвали оперативные службы, сообщает «МК: срочные новости».