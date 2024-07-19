Минск превратился в «плавающий» город из-за ливня

сегодня в 15:59

В Минске сильный ливень привел к подтоплению улиц в пяти районах города. По данным белорусского МЧС, вода скопилась на проезжей части и тротуарах, сообщает «МИР 24» .

Из-за непогоды в столице Белоруссии возникли серьезные транспортные проблемы. Движение транспорта оказалось парализовано, образовались многочисленные пробки. Автобусы и троллейбусы следуют с большим опозданием. Цены на такси выросли вдвое.

На нескольких улицах уровень воды доходил до колена. Некоторые горожане, не желая ждать спада воды, пересекали улицы вплавь.

В настоящее время в Минске ведутся работы по ликвидации последствий ливня. На места подтоплений направлена техника МЧС и дорожных служб. Специалисты откачивают воду и эвакуируют автомобили.

В мэрии города заверили, что ливневая канализация исправна, однако количество осадков оказалось слишком большим.