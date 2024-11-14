Минобороны: «Земледелие» срывает ротации ВСУ в зоне СВО

сегодня в 10:03

Российские военные из инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью системы «Земледелие» удаленно заминировали тыловой район ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Данную работу провели на одном из направлений в зоне специальной военной операции. Благодаря этому была сорвана ротация подразделений украинской армии.

Минобороны в Telegram-канале показало работу военных в зоне СВО: проезд техники и удаленное минирование территории.

Система «Земледелие» автоматически наводится на нужную точку после ввода координат и начинает минирование. Бойцы при этом «работают из кабины».