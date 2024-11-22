Минобороны: цель пуска «Орешника» по объекту ОПК в Днепропетровске достигнута

Российские подразделения нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Днепропетровске в ответ на применение западного дальнобойного оружия для атаки регионов РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что цель пуска новейшей российской ракеты по украинскому оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске достигнута.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удары по Курской и Брянской областям с помощью американских и британских ракет ATACMS и Storm Shadow. В свою очередь Москва применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по военному заводу в Днепропетровске.

Российский лидер добавил, что все современные средства ПВО не способны перехватить новейшие российские ракеты, так как они атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.