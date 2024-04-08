Минобороны России помогает властям Оренбургской области бороться с паводком

Более 100 военнослужащих борются с последствиями паводка в Оренбургской области

Более 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники привлекли к работам на реках Елшанка и Урал. Военные инженеры Ясненского ракетного соединения помогут местным властям организовать эвакуацию людей, подвоз питьевой воды для них и грунта к поврежденной дамбе.

Военных задействуют в том числе в укреплении береговой линии рек в Оренбургской области. В разных работах будут использовать самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

Власти региона уже подготовили два пункта для временного размещения людей из зоны риска подтопления. Отказавшихся эвакуироваться самостоятельно будут увозить принудительно в случае возникновения опасности.