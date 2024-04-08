Минобороны России помогает властям Оренбургской области бороться с паводком
Фото - © Telegram-канал Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил военных помочь справиться с сильным паводком в регионе, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Более 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники привлекли к работам на реках Елшанка и Урал. Военные инженеры Ясненского ракетного соединения помогут местным властям организовать эвакуацию людей, подвоз питьевой воды для них и грунта к поврежденной дамбе.
Военных задействуют в том числе в укреплении береговой линии рек в Оренбургской области. В разных работах будут использовать самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.
Власти региона уже подготовили два пункта для временного размещения людей из зоны риска подтопления. Отказавшихся эвакуироваться самостоятельно будут увозить принудительно в случае возникновения опасности.